Lazio-Napoli vietata ai residenti in Campania! Il CASMS ha già avvisato il Prefetto di Roma

Ultim'ora: Lazio-Napoli, probabile divieto di trasferta per i residenti in Campania! Ad anticipare la notizia a Radio Crc è Maurizio Improta, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che annuncia la direttiva del CASMS al Prefetto di Roma.

Lazio Napoli vietata ai residenti in Campania

Stando alle dichiarazioni rese da Improta, "il CASMS ha suggerito al Prefetto di Roma di non vendere biglietti per Lazio-Napoli a tutti i residenti in Campania". La partita di Coppa Italia Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma è in programma per giovedì 5 dicembre ore 21:00.

Al momento il divieto di trasferta per i residenti in Campania non è ancora ufficiale e si attende una comunicazione definitiva nelle prossime ore. In ogni caso, il divieto riguarderà anche i tifosi della Lazio residenti, ai quali non sarà consentito acquistare il biglietto per la partita Napoli-Lazio allo stadio Maradona domenica 8 dicembre.

In passato era già accaduto un episodio simile: nel settembre 2022 il CASMS vietò la trasferta ai residenti in Campania all'Olimpico, ma a tre giorni dalla partita il provvedimento fu revocato e i tifosi napoletani poterono acquistare il biglietto e partire per la trasferta. Stavolta però ci sono poche speranze di vedere modifiche al provvedimento dell'Osservatorio.

Osservatorio Sportivo, annuncio del presidente Improta

Queste le dichiarazioni di Maurizio Improta a Radio Crc, così come riportate dall'emittente.