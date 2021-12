UFFICIALE - Osimhen salta la Coppa d'Africa! Non c'è più il suo nome nell'elenco convocati Nigeria [FOTO]

Napoli calcio - Victor Osimhen salta ufficialmente la Coppa d'Africa. La Federcalcio nigeriana ha pubblicato il nuovo elenco dei convocati in cui manca il nome del centravanti del Napoli che dunque non prenderà parte al torneo.

OSIMHEN SALTA COPPA D'AFRICA

Osimhen dunque non prenderà parte alla Coppa D'Africa. L'attaccante è attualmente in Nigeria perchè in quarantena causa contagio Covid. La nuova visita di controllo a Napoli è fissata per i primi giorni della prossima settimana, a patto sempre si negativizzi. Al posto di Osimhen, la Nigeria ha scelto Abullahi Shehu.