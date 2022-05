Torino-Napoli, probabili formazioni: Lukic squalificato. Mertens ancora titolare e spazio a Lozano

Napoli Calcio- Torino-Napoli, appuntamento domenica alle 15.00 per la 36esima giornata di Serie A. Dopo lo spumeggiante 6-1 rifilato in casa al Sassuolo lo scorso weekend, la squadra di Luciano Spalletti fa tappa nel capoluogo piemontese per cercare punti preziosi per blindare il terzo posto.

La qualificazione in Champions League, infatti, è ufficiale in virtù della frenata della Roma all'ultima giornata. Gli azzurri quindi scenderanno in campo per chiudere al meglio il campionato e per non farsi superare dalla Juventus al fotofinish.

Ultimissime Torino-Napoli

TORINO - 4-2-3-1 per la formazione di Ivan Juric reduce da un successo per 1-3 in casa dell'Empoli. La buona notizia per i granata è il recupero di uno dei protagonisti di questo campionato: il difensore Bremer, acciacciato finora, che completerà il reparto arretrato con Djidji a destra, Ricardo Rodriguez e sinistra e Berisha tra i pali. In mediana assente un altro grande protagonista di questo periodo in casa Toro: Lukic, squalificato e pertanto non arruolabile. Spazio al duo Mandragora-Pobega in mediana, con Singo a destra e Vojvoda. Sulla trequarti agiranno invece Praet e Brekalo alle spalle del ‘gallo’ Belotti.

NAPOLI - Spalletti rilancia con un 4-2-3-1. Con Ospina in porta, la linea difensiva vedrà Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni con Rrahmani e Koulibaly coppia centrale. In mediana è recuperato Lobotka ma dovrebbe giocare Anguissa dal primo minuto accanto a Fabian Ruiz. In attacco panchina per Zielinski con Mertens di nuovo titolare con Insigne da una parte e Lozano dall'altra favorito su Politano. Osimhen, ovviamente, sarà il massimo terminale offensivo.

Probabili formazioni Torino-Napoli

Ecco le formazioni di Torino-Napoli