Testa, cuore e palle. Adesso però non parlateci di Spallettismo...

Napoli calcio - Il Napoli sembra esaltarsi davanti alle difficoltà. E' questa finora la novità più importante rispetto agli anni scorsi. Questa squadra, da quando è arrivato Spalletti, è come se avesse avuto una sorta di lavaggio del cervello da parte del tecnico di Certaldo che ha saputo pigiare il pulsante reset in ogni suo ragazzo. Siamo a settembre, la stagione è ancora molto lunga e guai a farsi prendere dall'eccessivo entusiasmo perché Napoli è una piazza molto particolare ed il periodo negativo arriverà per tutti (speriamo per gli azzurri giunga il più tardi possibile) e molti giudizi entusiasmanti si trasformeranno presto in mannaie. Soffermandoci però al parziale. Spalletti ha saputo rispolverare quella vecchia triangolazione che fa la differenza nel calcio dalla serie A alla seconda categoria: testa, cuore e palle. La testa è venuta fuori anche ieri dove non si è persa la bussola nonostante il doppio svantaggio immeritato dopo un dominio imbarazzante partenopeo sotto tutti i punti di vista, il cuore lo si è visto nell'assalto finale che ha portato al 2-2 ed infine le palle, ovvero gli attributi, nell'andare ad imporre gioco su un campi inglese dove tutte le italiane hanno sempre fatto fatica. Mica roba da poco.

Leicester-Napoli

E adesso? Bisogna subito voltare pagina e pensare all'insidiosa trasferta di Udine in programma lunedì sera. Siamo agli inizi, creare entusiasmo va bene ma guai però ad esaltarsi perché la trappola è sempre dietro l'angolo così come i disfattisti che avevano sputato sentenze 'discutibili' dopo Napoli-Benevento. La stagione è lunga, può accadere di tutto ma una cosa vogliamo dirla: non iniziamo a sdoganare il termine 'Spallettismo' perché di queste cose ne abbiamo piene le scatole e poi porta anche terribilmente sfiga. Luciano fa il suo calcio, ha le sue idee da oltre 30 anni. Non ha bisogno di certi partiti per andare avanti nel suo mestiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA