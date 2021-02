SSC Napoli: "Gattuso non ha profili social attivi, gli account esistenti sono gestiti da terzi"

Ultimissime calcio Napoli - Precisazione della società riguardo i profili social di Gennaro Gattuso: il club azzurro tramite un tweet ha voluto sottolineare l'assenza di profili social gestiti dall'attuale allenatore azzurro.

Ecco il comunicato della SSC Napoli tramite Twitter:

"La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili".