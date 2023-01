Spalletti alla prima dell'anno: dal '96 ad oggi c'è un trend quasi fisso | FOCUS

Calcio Napoli - Come riprenderà il campionato? Il Napoli uscirà indenne con l'Inter oppure no? Sono queste le domande (legittime) che si pongono un po' tutti in questo periodo di stop forzato per il Mondiale in Qatar. Tralasciando chi ha certezze, non si sa in base a qualche dato oggettivo, sulla tenuta o meno del Napoli al primo posto, abbiamo voluto invece dare ai lettori una base certa, senza faziosità ed anche se vogliamo curiosa, sul trend di Luciano Spalletti alla prima del nuovo anno da quando ha iniziato a fare l'allenatore nel lontano 1995/96 quando Fabrizio Corsi lo scelse in C1 per il suo Empoli. In questi 28 anni di 'Spallettone' troviamo degli spunti importanti che possono aiutarci, senza presunzione, a capire come le sue squadre reagiscono alla prima gara dell'anno successivo.

Trend squadra Spalletti prima gara anno nuovo

Nella nostra analisi sulle squadra allenate da Spalletti in Italia non abbiamo incluso solo la parentesi alla Sampdoria dove fu esonerato a metà dicembre salvo poi tornare nuovamente in sella qualche mese dopo. All'Ancona subentrò invece alla prima di ritorno al posto di Fabio Brini. La prima gara di Luciano sulla panchina dorica coincise proprio con l'inizio del 2002. Il bilancio totale dice 5 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte. Un bottino decisamente positivo

C1 - 7 gennaio 96 Empoli-Brescello 2-1

B - 5 gennaio 97 Brescia-Empoli 0-0

A - 4 gennaio 98 Lecce-Empoli 2-2

A - 5 gennaio 2000 Venezia-Lazio 2-0

B - 7 gennaio 2002 Ancona-Palermo 3-3

A - 12 gennaio 2003 Udinese-Perugia 0-0

A - 6 gennaio 2004 Udinese-Sampdoria 0-1

A - 6 gennaio 2005 Sampdoria-Udinese 2-0

A - 8 gennaio 2006 Treviso-Roma 0-1

A - 14 gennaio 2007 Messina-Roma 1-1

A - 13 gennaio 2008 Atalanta-Roma 1-2

A - 11 gennaio 2009 Roma-Milan 2-2

A - 8 gennaio 2017 Genoa-Roma 0-1

A - 5 gennaio 2018 Fiorentina-Inter 1-1

A - 19 gennaio 2019 Inter-Sassuolo 0-0

A - 6 gennaio 2022 Juve-Napoli 1-1

RIPRODUZIONE RISERVATA