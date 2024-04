Chi è Saby Mainolfi: la scalata al settore giovanile della Juve Stabia, i nomi scoperti ed il premio che vale una carriera | FOCUS

Saby Mainolfi nuovo responsabile del settore giovanile della SSC Napoli? L’indiscrezione, lanciata quest’oggi dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli (LEGGI QUI), se si realizzasse, comporterebbe una sterzata importante da parte del club di Aurelio De Laurentiis che avvierebbe una profonda ristrutturazione anche sulle giovanili. Mainolfi è un nome già conosciuto nel calcio essendo responsabile del settore giovanile della S.S. Juve Stabia con la quale ha iniziato praticamente la sua carriera professionale.

Chi è Saby Mainolfi

Dopo la carriera da calciatore, ha iniziato a dedicarsi ai giovani. La sua avventura alla Juve Stabia inizia nel 2013. Con le vespe di Castellammare di Stabia ha fatto una gavetta importante ricoprendo più ruoli fino a diventarne il responsabile del settore giovanile. Inizia come osservatore per poi fare l’allenatore degli esordienti ed il responsabile dell’attività di base nonché coordinatore tecnico. Dal 2017/18 ha assunto la direzione delle giovanili gialloblu.

Nonostante la carenza atavica di strutture che purtroppo attanaglia tutta la Campania, in special modo l’area vesuviana, Mainolfi è riuscito a tirare fuori diversi calciatori dal settore giovanile della S.S. Juve Stabia che oggi sono diventati professionisti. Possiamo citare Capasso in prestito al Sorrento ma di proprietà della Fiorentina (2003), Vitale alla Samp (2004), La Monica (2001), Lettera al Napoli (2004), Cimino al Cosenza (2004), Todisco (2002) e Del Sorbo (2004) al Sorrento.

Saby Mainolfi migliore responsabile di settore giovanile per la stagione sportiva 2022/2023

La scorsa stagione Mainolfi è stato premiato come migliore responsabile di settore giovanile. Un riconoscimento importante dopo 6 anni a capo di questa struttura all’interno della S.S. Juve Stabia. Tra l’altro Mainolfi continua a guidare anche la scuola calcio valle Teresina fondata dall’indimenticata papà Ubaldo. Con la società stabiese ha rinnovato il contratto nel 2022. La scadenza dell’accordo è fissata il 30 giugno 2027. Resta da vedere adesso se, qualora dovesse realmente concretizzarsi l’orizzonte Napoli, Andrea Langella libererebbe Mainolfi per farlo andare dall’amico Aurelio De Laurentiis. Tra Napoli e Juve Stabia i rapporti sono ottimi, lo dimostrano le amichevoli disputate e non solo.