Pedullà: "Ecco chi ha deciso di puntare su Lucca e non su Nunez, piace Zaccagni. Le ultime su Ngonge e Milinkovic"

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia ha fatto il punto sulle trattative che riguardano il Napoli:

"Se il Napoli dovesse decidere di non affondare il colpo su Nunez per motivi di costi, e di virare su Lorenzo Lucca, allora possiamo parlare di un chiaro orientamento. Lucca ti costa 35 milioni. Nunez, invece, ti costerebbe almeno 55. E guarda caso… quei 20 milioni di differenza sono esattamente la clausola di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli ha già preso una decisione chiara sul portiere: vuole affiancare a Meret un altro estremo difensore forte, di livello. Meret è al corrente di tutto questo, ma non ha ancora deciso cosa fare. Perché, lo ribadiamo, siamo ancora in una fase in cui le scelte definitive non sono state fatte. Se il Napoli avesse scelto di investire 55-60 milioni in un attaccante, oggi staremmo parlando di un altro scenario. Ma siccome sta virando su Lucca e vuole prendere Milinkovic-Savic, ecco che quei soldi vengono spostati su un altro asse.

Intanto, Ngonge a Torino ci va comunque, a prescindere. Poi, se entra o meno in un’operazione più ampia, quello è un altro discorso. Ma la valutazione c’è. Il Napoli ha intenzione di andare su Milinkovic-Savic. Le visite mediche di Noa Lang saranno domani (è arrivato stasera), mercoledì toccherà a Beukema. Oggi ha parlato anche Fenucci, e io, personalmente, lo terrei d’occhio: dirigente di livello.

Al Napoli, intanto, piace molto Zaccagni, ma la Lazio, oggi, non può permettersi di cederlo. Lucca, un piano B (senza offesa) Lo abbiamo sempre detto, da maggio: Nunez è il sogno, Lucca il piano B. Con tutto il rispetto per Lucca – e non voglio offenderlo con questa definizione. Anche lui è consapevole di non essere ancora un giocatore dallo spessore internazionale. È un ottimo attaccante, sta crescendo. Ma se vai su Lucca invece che su Nunez, e contemporaneamente prendi Milinkovic, poi puoi andare anche su Juanlu Sanchez (che farebbe il vice Di Lorenzo), e mettere dentro altri tre pezzi.

Lucca e non Nunez? Questa è un’impronta precisa, è un indirizzo di Conte. E se ha sbagliato, lo vedremo. Per me tutta la vita Nunez. Capisco anche i tifosi che mi scrivono: “Ce l’hai con Lucca?” No! Assolutamente no. Lucca è un attaccante della Nazionale Italiana. Ma per me Nunez è di un altro livello, ha uno spessore internazionale".