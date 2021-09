Repubblica - Napoli con tutti i big a Leicester: in giornata arriverà la comunicazione ufficiale del governo inglese

Napoli calcio - Come vi avevamo raccontato ieri in esclusiva, il Napoli si dice molto fiducioso sulla deroga per schierare Ospina, Osimhen, Koulibaly contro il Leicester. Al momento però non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale al club partenopeo il quale ha ricevuto solo notizie ufficiose come riporta Repubblica.

