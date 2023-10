Repubblica - Addio Garcia, oggi De Laurentiis gli proporrà la rescissione consensuale

Notizie Calcio Napoli - L’avventura di Rudi Garcia a Napoli è già finita, perché è praticamente agli sgoccioli come annuncia La Repubblica oggi in edicola. Questione di ore, al massimo di giorni.

Panchina Napoli, oggi Rudi Garcia potrebbe salutare

Ma in verità già oggi potrebbe essere il giorno della verità, col tecnico che farà ritorno in città dopo le ultime 48 ore a Nizza. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole infatti incontrarlo e gli proporrà un’uscita di scena diversa dall’esonero, ovvero la rescissione anticipata e consensuale.

L’obiettivo del patron partenopeo è una transazione economica, ovvero non pagare a vuoto un ingaggio al tecnico francese per utilizzare quei soldi per dirottare su un altro tecnico.

A Garcia, invece, potrebbe far comodo evitare un altro licenziamento che potrebbe essere la spallata definitiva alla sua carriera ormai da tempo in discesa. Meno probabile, invece, l’ipotesi dimissioni. Ma la giornata di oggi potrebbe dare appunto indicazioni fondamentali su questo fronte, se non già definitive.