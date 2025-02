Quanto giocano gli acquisti di gennaio con Conte? Presenze e minuti dei calciatori presi nel periodo Juve, Chelsea e Inter | FOCUS

Qual è il rapporto di Antonio Conte con gli acquisti del mercato invernale? L’allenatore del Napoli non ha mai nascosto un certo fastidio per una sessione di mercato, in generale, così lunga in quanto non aiuta chi deve allenare calciatori che potrebbero essere distratti da voci di mercato. Al di là di questo tema, siamo andati a verificare l’utilizzo dei calciatori acquistati da Juventus, Chelsea e Inter, quando in panchina c’era Antonio Conte, mettendo a confronto presenze e minutaggio in campo. Dall’analisi dei dati, premettendo che bisogna sempre contestualizzare la rosa ed il contesto in cui furono presi tali calciatori, si evince come Antonio Conte abbia un concetto molto chiaro che peraltro ha ribadito qualche settimana fa. Chi è bravo e pronto all’uso viene lanciato subito nella mischia e non ha bisogno di periodi lunghi di rodaggio.

Minutaggio calciatori acquistati a gennaio da Conte

Partiamo dalla Juventus 2011-12. Nella sessione invernale, il club bianconero acquistò: Caceres, Pinsoglio, Bouy, Padoin, Pasquato, Fausto Rossi, Taider e Borriello. Di questa lunga lista di calciatori, soltanto 3 videro effettivamente il rettangolo verde di gioco. Caceres disputò 14 gare stagionali per 879’, Padoin 7 presenze in stagione con 370’ ed infine l’attaccante Borriello con 835’ in 15 partite stagionali. L’anno successivo, arrivò l’attaccante Anelka alla corte di Antonio Conte. Il francese fu praticamente una meteora: 2 presenze con 55’. Nel 2013-14, la Juventus prese invece Osvaldo che collezionò 18 partite con 689’.

Al Chelsea, nella seconda annata, arrivarono nella sessione invernale: Emerson Palmieri, Barkley e Olivier Giroud. Il terzino sinistro fece 8 gare per 459’, il centrocampista 5 presenze per 271’. Infine c’è poi il bomber francese che con Conte totalizzò 18 gare per 932’.

Passiamo adesso all’Inter 2019/20. A gennaio i nerazzurri presero Eriksen, Moses e Young. Il primo scese in campo 26 volte per 1.077’ mentre Moses fece 17 apparizioni. L’inglese Young fu quello che giocò di più con 25 presenze per un totale di 1.692’. Nella stagione successiva, quella dello scudetto, la società nerazzurra praticamente non acquistò nessuno nella sessione invernale di mercato.

Spostandoci adesso sul Napoli, il dato attuale dice che sono finora zero i minuti giocati dai nuovi acquisti Scuffet, Hasa e Billing. Nelle ultime ore di mercato è arrivato anche Okafor che andrà in panchina nel match di domenica contro l’Udinese.