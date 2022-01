Quando può essere convocato Osimhen? CorSport: cerchiate tre date in base al responso della Tac odierna

Napoli calcio - Quando potrà essere convocato da Spalletti l'attaccante Osimhen? Tutto dipenderà, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, dall'esito della Tac che Osimhen effettuerà in giornata. A tal proposito sono state cerchiate tre date in base alla tipologia di responso che darà l'esame medico.

"Ieri, prima le visite post Covid-19, come da protocollo; poi, per gradire, gli esami che consentano di riottenere l’idoneità, dopo il nuovo tackle del virus; e in giornata la Tac che servirà per avvicinarsi, e non con approssimazione, alla data del rientro. Il calendario dice: giovedì la Coppa Italia, con la Fiorentina al Maradona; lunedì sera, a Bologna sarà di nuovo campionato; che poi tornerà domenica 23 gennaio, ore 15, contro la Salernitana. In teoria, se dopo l’appuntamento odierno con il professor Gianpaolo Tartaro e con il dottor Raffaele Canonico, le risposte dovessero positive, sarà proprio il derby la vetrina ideale - sarebbe il sessantesimo giorno dall’operazione - per consegnare Osimhen, con tanto di maschera, a Spalletti. Ma se poi il responso scientifico dovesse diventare addirittura entusiasmante, il sogno neanche troppo segreto prevederebbe la convocazione - con panchina - per Bologna. C’è, ovviamente, il piano-C, viene disegnato da un pessimismo che il Napoli vorrebbe scacciare, ma se invece Osimhen avesse bisogno di ulteriore tempo, a quel punto la sosta finirebbe per aiutare e l’appuntamento con compagni e allenatori slitterebbe al 6 febbraio".