Probabili formazioni Brescia-Napoli, dubbi e ballottaggi nella mente di Gattuso. Ospina in pole, c'è Insigne! Diego Lopez in emergenza

Sarà il Napoli ad aprire la 25esima giornata di Serie A nella gara di anticipo contro il Brescia al Mario Rigamonti. Trasferta ostica per gli azzurri di Gattuso che cercano il secondo successo in campionato prima di affrontare la super sfida con il Barcellona in Champions League. Di fronte, però, c'è un Brescia in piena emergenza e con la voglia di conquistare quantomeno un punto per tenere vive le speranze salvezza. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45, vietato sbagliato per la formazione allenata da Gattuso per continuare a inseguire un posto in Europa League come ribadito dall'allenatore azzurro inutile pensare già al Barcellona.

Probabili formazioni Brescia-Napoli: le ultime

QUI BRESCIA. Emergenza per Diego Lopez che dovrà fare a meno di Ayé squalificato e Torregrossa, Cistana e Romulo ancora indisponibili, il tecnico pensa di poter cambiare modulo provando il 4-3-2-1 con Zmrhal alle spalle di Balotelli e Spalek. Buone notizie per Joronen, Tonali e Gastaldello che sono rientrati e pronti per la sfida contro gli azzurri.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Tonali; Zmrhal; Spalek, Balotelli.

QUI NAPOLI. Dubbi e ballottaggi nella mente di Gennaro Gattuso che non vuole cali di tensione nonostante siamo alla vigilia della super sfida contro il Barcellona. Il primo ballottaggio riguarda l'uomo da scegliere tra i pali, sembrerebbe ancora Ospina in vantaggio su Meret. In difesa confermata la coppia Manolas-Maksimovic con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. A centrocampo Gattuso si affida a Fabian, Demme e Zielinski che di certezze ne hanno date e come. In attacco tornano disponibili Insigne e Milik, i due si giocano una maglia da titolare rispettivamente con Elmas e Mertens. Nel tridente c'è posto anche per Callejon.