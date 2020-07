Probabili formazioni Atalanta-Napoli: quattro cambi rispetto alla SPAL, diversi ballottaggi per Gattuso! Ilicic pronto al rientro da titolare

A quattro giorni di distanza dalla vittoria per 3-1 contro la SPAL, il Napoli si prepara a tornare in campo. Domani, infatti, al Gewiss Stadium affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, la squadra per distacco più in forma della Serie A, in un match che sa tanto di ultima spiaggia per cercare quantomeno di riaprire parzialmente il discorso quarto posto. Tanti, infatti, i 12 punti di vantaggio degli orobici, ma per tentare l'impresa non si può prescindere da una vittoria domani.

QUI ATALANTA

Due indisponibili per Gasperini, che deve fare a meno dello squalificato Malinovskyi e dell'acciaccato Palomino. Scelte obbligate, dunque, in difesa, con Toloi, Caldara e Djimsiti che andranno a proteggere Gollini. Spazio ad Hateboer e Gosens sulle fasce, con Castagne che però è in aperto ballottaggio con entrambi, complice il suo essere perfettamente ambidestro. In mezzo al campo ci saranno i muscoli di De Roon e di Freuler, mentre toccherà a Ilicic, che torna titolare dopo tre panchine di fila, ed al "Papu" Gomez imbeccare Duvan Zapata, preferito ancora una volta a Muriel. Attenzione, però, a Pasalic, che potrebbe trovare spazio sia in mediana che sulla trequarti.

Convocati Atalanta

QUI NAPOLI

Pochi dubbi anche per quel che riguarda quelle che dovrebbero essere le scelte di Gennaro Gattuso. Tra i pali ci sarà il ritorno di David Ospina, così come riprenderà il suo posto sulla fascia destra Giovanni Di Lorenzo. A completare il pacchetto arretrato ci saranno poi Maksimovic, in leggero vantaggio su Kostas Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Dopo la panchina con la SPAL torneranno Demme e Zielinski in mezzo al campo accanto all'intoccabile Fabian Ruiz. In avanti Mertens e Politano favoriti su Milik e Callejon, con Insigne che agirà come al solito largo a sinistra. Rispetto alla gara con la SPAL, dunque, sono quattro i cambi annunciati per gli azzurri.

Convocati Napoli

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (Castagne); Ilicic, Gomez; Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic (Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.