Osimhen assente alla rifinitura di Napoli-Braga! Kvaratskhelia si allena in gruppo: le ultime da Castel Volturno

Napoli Calcio - Giungono le prime conferme da Castel Volturno per quanto riguarda la rifinitura del Napoli in vista della gara di domani sera contro il Braga in Champions League. Stamattina il Corriere dello Sport ha scritto che Victor Osimhen non avrebbe partecipato alla rifinitura in quanto in volo per Marrakech per la cerimonia del Pallone d'Oro Africano 2023.

Osimhen Napoli Braga

L'attaccante nigeriano non ha ufficialmente preso parte alla rifinitura che si sta svolgendo in questi minuti a Castel Volturno. Adesso resta da capire quando il centravanti tornerà a Napoli e se ce la farà in tempo per essere presente alla gara di domani. Buone notizie sul fronte Kvaratskhelia. Il georgiano ieri ha avuto un attacco influenzale, ma stamattina ha preso parte regolarmente all'ultimo allenamento prima del Braga.