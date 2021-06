Nuno Tavares, l'entourage: "Napoli? Ama il Benfica e giocherà ancora lì. Nessun contatto con gli azzurri: ha una clausola di 88 milioni" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Paulo Gamito, membro dell’entourage del terzino portoghese del Benfica Nuno Tavares, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Conosciamo Nuno Tavares dall'età di sette anni perchè mio fratello, il quale è l'agente, è stato il suo primo allenatore. La sua qualità migliore è quella fisica, deve crescere sul piano tecnico e tattico però va detto che ha esordito da attaccante, nello specifico da ala sinistra. Futuro? Il giocatore ama il Benfica, il suo futuro sarà lì. Contatti con il Napoli? Si parla con un altro club quando le due società hanno un accordo, in questo caso non c'è accordo. La serie A è un campionato noto in tutto il mondo, molti calciatori portoghesi hanno giocato lì. Prezzo di Nuno? La clausola è di 88 milioni"