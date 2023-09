Napoli-Udinese, i convocati di Rudi Garcia: Victor Osimhen c'è

Ultimissime Calcio Napoli - Sono stati diramati i convocati di Rudi Garcia per Napoli-Udinese di stasera, gara dove gli azzurri sono obbligati a vincere per spazzare via tutte le ombre e le tensioni calcistiche ed extra di questi giorni ed ore.

Presente Victor Osimhen finora in dubbio dopo il caso relativo al video TikTok: sembra che ci siano state le scuse del social media manager e che il caso sia rientrato. Dovrebbe anche regolarmente giocare. Si spera, dopo anche lo sfogo col tecnico al momento del cambio di Bologna, che da adesso si possa parlare solo di calcio e soprattutto di goal.

Convocati di Rudi Garcia per Napoli-Udinese

Portieri:

Contini

Idasiak

Meret

Difensori:

D’Avino

Di Lorenzo

Mario Rui

Natan

Olivera

Ostigard

Zanoli

Centrocampisti:

Anguissa

Cajuste

Demme

Elmas

Gaetano

Lobotka

Zielinski

Attaccanti: