Napoli, ritiro a Dimaro estate 2019: date ufficiali e durata

Ritiro SSC Napoli a Dimaro Folgarida - Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 6 luglio al 26 luglio 2019. Queste le date ufficiali del ritiro pre-stagionale del 2019. Saranno dunque 21 giorni in totale. Potrete seguire tutto in diretta su CalcioNapoli24.it ovviamente con una sezione interamente dedicata. Collegamenti in diretta, interviste, approfondimenti e live degli allenamenti giorno per giorno.

NAPOLI, date e durata del ritiro a Dimaro 2019

Inizio ritiro: 6 luglio 2019

Fine ritiro: 26 luglio 2019

Durata ritiro: 21 giorni

Napoli-Benevento - 13 luglio a Carciato

Napoli-X - 19 luglio a Carciato

Napoli-X - 24 luglio a Carciato

Eventi a Dimaro

Martedì 9 luglio, Ancelotti e 2 calciatori incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida.

Lunedì 15 luglio, 4 giocatori azzurri saranno in Piazza Madonna della Pace di Dimaro per salutare i tifosi.

Infine, giovedì 25 luglio, presentazione della squadra sempre in Piazza Madonna della Pace di Dimaro con musica e animazione di Decibel Bellini.

Articolato e intenso anche il programma artistico con tre serate dedicate e aperte al pubblico in Piazza Madonna della Pace..

Si inizia giovedì 11 luglio con lo show man napoletano Gino Rivieccio ed il suo esilarante monologo tra "musical", imitazioni e sketch.

Di seguito, giovedì 18 luglio, ci sarà il recital canoro di Sal Da Vinci e lo spettacolo di Made in Sud.

Infine, lunedì 22 luglio ancora cabaret degli artisti di Made in Sud reduci dal grande successo di Raidue.

Dove alloggerà il Napoli nel ritiro a Dimaro 2019

La squadra azzurra ormai da nove anni in ritiro a Dimaro-Folgarida (Trentino) sarà ancora nella Val di Sole per la preparazione 2019. Solitamente la SSC Napoli risiede allo Sport Hotel Rosatti che dista pochi metri dallo stadio Comunale di Carciato dove si tengono abitualmente gli allenamenti del club.