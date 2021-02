Napoli-Benevento, le ultime di formazione Sky: Gattuso lancia Mertens-Ghoulam e torna al 4-2-3-1! Inzaghi sceglie Ionita

Ultimissime formazioni Napoli-Benevento - Riparte da un derby in campionato il cammino del Napoli, eliminato giovedì scorso dal Granada nei sedicesimi di finale di Europa League. Alle 18 la squadra di Gennaro Gattuso attende allo stadio Diego Armando Maradona il Benevento di Filippo Inzaghi, in una sfida tra due allenatori uniti da un passato vincente in campo con il Milan, dove sono stati compagni di squadra per 11 anni. Gli azzurri devono anche dimenticare la battuta d'arresto di domenica scorsa a Bergamo contro l'Atalanta, mentre i giallorossi hanno pareggiato le ultime tre partite di Serie A ma in campionato non vincono dal 6 gennaio (1-2 sul campo del Cagliari). Derby campano numero quattro in A, con i tre precedenti vinti dal Napoli. Reduci da tre vittorie di fila in casa, Koulibaly e compagni vanno a caccia del quarto successo interno consecutivo che manca da febbraio 2019.

Ultime formazioni Napoli-Benevento, Sky: Gattuso lancia Mertens

Sono queste le ultimissime di formazione per quanto riguarda la sfida delle 18 al Maradona, Napoli-Benevento, da Sky Sport:

Napoli, Mertens e Ghoulam titolari

Il trauma cranico riportato settimana scorsa ha tenuto fuori Osimhen dalla gara contro il Granada che è costato al Napoli l'eliminazione dall'Europa League. Il nigeriano non ha ancora smaltito il problema e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida tutta campana con il Benevento. Gattuso ha ancora una lista piuttosto lunga di indisponibili ma qualcuno sta decisamente meglio. A livello di formazione, c'è da annunciare il probabilissimo ritorno dal primo minuto di Mertens. In porta riecco Ospina mentre nella linea a 4 di difesa a sinistra il favorito è Ghoulam:

• Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Napoli-Benevento, Inzaghi e Gattuso

Benevento, Barba si accentra

Squalificato Kamil Glik si apre un buco nella difesa della squadra di Pippo Inzaghi. Candidato numero uno per rimpiazzare il polacco, e affiancare Tuia, è Luca Caldirola che era sceso nelle gerarchie difensive dopo essere tornato dall'infortunio. Non è però così automatico il cambio al centro: Inzaghi potrebbe accentrare Barba e inserire a sinistra Foulon, ipotesi quest'ultima che pare aver convinto il tecnico. In infermeria resta Iago Falque ma occhio anche alle condizioni di Improta che non è al meglio. Mediana con Viola, Schiattarella e Hetemaj. Con Caprari, sulla trequarti, favorito Ionita.

• Benevento: Montipo'; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.