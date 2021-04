Marcelo Burlon x SSC Napoli, ecco tutti i prezzi: la nuova Kombat costa 150€! T-Shirt e tute: il costo [CN24]

Napoli Marcelo Burlon prezzo - Vi abbiamo mostrato una settimana fa in anteprima la collezione da catalogo di Kappa & Marcelo Burlon X SSC Napoli, quest'oggi poi abbiamo mostrato le foto dei prodotti presenti nella collezione. A partire dalla Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli, nella versione blu per i calciatori di movimento con gli inserti in turchese e nella colorazione gialla per il portiere, che contro l'Inter sarà Alex Meret. Fino alle tute, le T-Shirt, con cappellino, zaino e pallone a completare la partnership che ancora non è stata ufficializzata e promossa attraverso i canali ufficiali.

Prezzo Maglia Napoli Marcelo Burlon

Maglia Napoli Marcelo Burlon prezzo, ecco tutti i prezzi

Ma in anteprima vi mostriamo anche quelli che saranno i prezzi di questa collezione Marcelo Burlon Napoli, una delle domande più richieste nelle ultime ore. Infatti, grazie ad una 'leggerezza' dell'e-commerce europeo di uno dei brand della collaborazione, possiamo anticiparne i prezzi:

Maglia Gara "Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli" - 150€ (sia la nera che la gialla "Goalkeeper")

(sia la nera che la gialla "Goalkeeper") Pantaloncini Gara "Kombat Ryder Pro Marcelo Burlon Napoli" - 60€

Tute Marcelo Burlon Napoli - 250€

T-Shirt Marcelo Burlon Napoli - 80€

Zaino - 80€

Cappellino - 50€

Pallone - 30€

RIPRODUZIONE RISERVATA