Gentlemen’s agreement per Manna al Napoli: la Juve farà come ADL con Giuntoli | ESCLUSIVA

Il conto alla rovescia per Giovanni Manna al Napoli è iniziato. Virtualmente è come se fosse già alle dipendenze di Aurelio De Laurentiis pur essendo legato contrattualmente ancora alla Juventus per un altro anno. Possiamo dire che si sta ripetendo un po’ quello che fu il copione tra Cristiano Giuntoli ed il Napoli nella scorsa estate.

Di questi tempi infatti si consumò il divorzio tra l’attuale direttore tecnico della Juventus ed Aurelio De Laurentiis. Anche in quel caso c’era un altro anno di contratto sul tavolo, ma le parti alla fine decisero di trovare un accordo comune per prendere strade diverse. Giuntoli presenziò nella cavalcata scudetto fino alla festa contro la Sampdoria che sancì il sipario sulla sua esperienza partenopea. Manna non era in tribuna per il derby di Torino, un indizio non di poco conto.

Al di là della normale rivalità sportiva, i rapporti tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis si sono rasserenati. In realtà non erano mai stati tesi del tutto. L’attuale dirigente bianconero nutre stima verso la famiglia De Laurentiis e viceversa. E’ conscio che le battute in pubblico del patron facciano parte del personaggio. Una sorta di gioco tra le parti.

Tornando al discorso Manna-Napoli, possiamo dire che c’è una sorta di patto tra gentiluomini tra le due società. Così come De Laurentiis non tarpò le ali al forte desiderio di andare a Torino di Giuntoli, così farà la Juve con Manna che ha un’intesa di massima con il club azzurro che andrà chiaramente ufficializzata per permettere all’ormai ex dirigente juventino di poter operare sul mercato. Tra l'altro essendo la Juventus una società di calcio quotata in Borsa, ogni cosa dal punto di vista burocratico ha bisogno di qualche passaggio in più dal punto di vista formale.

RIPRODUZIONE RISERVATA