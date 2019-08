Lozano al Napoli, Sky annuncia: Accordo raggiunto, affare da 42 milioni! Ultimi dettagli con Raiola, chiusura nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - L'affare tra Hirving Lozano e la SSC Napoli è in dirittura d'arrivo. Riunione conclusa tra Mino Raiola e la dirigenza partenopea: le parti hanno trovato una prima bozza d'accordo.

Hirving Lozano ad un passo dal trasferimento alla SSC Napoli

Mercato Napoli - Lozano firmerà per le prossime cinque stagioni

L'affare si concluderà per una cifra intorno ai 42 milioni di euro, il cui 20% sarà girato al Pachuca, squadra che vendette Lozano al PSV. nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli: le modalità di pagamento e i diritti d'immagine. Per la redazione di Sky Sport l'affare è praticamente fatto: il calciatore messicano firmerà un contratto per i prossimi cinque anni.