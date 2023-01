La terza ossessione di Spalletti

A caccia del numero tre. Luciano Spalletti quest'anno alla guida del Napoli ha l'opportunità di raggiungere dei traguardi personali e di squadra importanti. Lo scudetto, sarebbe il primo in carriera per lui ed il terzo per la SSC Napoli, e la Coppa Italia possono arricchire molto la bacheca del tecnico di Certaldo. Domani inizia ufficialmente il cammino degli azzurri nella Coppa nazionale che Spalletti ha già vinto due volte con la Roma. Nel palmares rientra anche la vittoria della Coppa Italia di serie C quando era alla guida dell'Empoli.

Spalletti contro Ballardini: i precedenti

Di fronte Spalletti avrà una vera e propria bestia nera come Ballardini. Sono quattro infatti gli incroci tra l'allenatore toscano e quello romagnolo. Il primo risale al 2007/08 quando il Cagliari pareggiò per 1-1 in Sardegna con la Roma. Nel 2008-09 il Palermo stese la Roma per 3-1 al Renzo Barbera alla seconda giornata. Al ritorno vinse poi Spalletti per 2-1. L'ultimo match fu Genoa-Inter ed anche in quella occasione la spuntò Ballardini vincendo 2-0.

Spalletti e la Coppa Italia

Nel triennio all'Empoli, dal 94-95 al 97-98, Spalletti vinse una Coppa Italia di serie C. In A con i toscani si fermò ai sedicesimi di finale. La Cremonese, avversaria di domani al Maradona, evoca però bei ricordi a Luciano. Quella contro i grigiorossi fu infatti l'ultima gara in B dell'Empoli prima della promozione in A. Quella gara vide gli azzurri vincere 0-1 grazie alla rete di Carmine Esposito.

Alla Samp la corsa si fermò agli ottavi di finale contro il Bologna. Nei tre anni all'Udinese dal 2002-03 il traguardo più alto della Coppa Italia fu la semifinale persa contro la Roma.

Nel quadrienno alla Roma, Spalletti raggiunse tre volte la finale vincendone due. Nel 2016-17, anno di ritorno in giallorosso dopo l'esperienza allo Zenit, ci fu invece la cocente sconfitta in semifinale nel derby contro la Lazio. Infine nel biennio Inter, l'attuale allenatore del Napoli non andò oltre i quarti di finale.

