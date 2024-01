Il paradosso di dover fare mercato con un traghettatore in panchina

Napoli Calcio - Il Napoli ha le idee chiare su cosa fare in questa sessione invernale di calciomercato? Da più parti si sta discutendo, accade ormai dal primo giorno della gestione De Laurentiis, sui tempi che il Napoli ci mette per chiudere le trattative in entrata ed uscita. C'è chi mette in giro leggende metropolitane, chi tira in ballo sempre (quasi come chi urla ambo al primo numero della tombola) la storia dei diritti d'immagine e chi invece punta il dito sulla poca voglia del presidente di aprire il portafoglio.

Se il Napoli ha vinto lo scudetto lo ha fatto mantenendo sempre questa linea nelle trattative. E' una delle prerogative, piaccia o meno, di questo club che non ha raggiunto per caso un livello sicuramente elevato nel giro di pochi anni. In discussione non deve finirci dunque il modus operandi, De Laurentiis non lo cambierà mai. Inutile dunque auspicarsi l'arrivo di un Direttore Generale o una figura professionale di tale livello. L'organizzazione societaria del Napoli è questa, l'ultima parola spetterà sempre a chi alla fine mette i soldi e fa contratti.

E allora? Più che sulla tempistica, bisogna focalizzarsi sulle idee. Siamo sicuri che il Napoli sappia cosa fare a 22 giorni dalla chiusura del calciomercato? Praticamente da metà dicembre si sapeva della partenza di Elmas, così come l'assenza di Anguissa, Zielinski che non rinnova e purtroppo l'infortunio di Natan. E' stato preso il jolly Mazzocchi, ma le falle più grandi non sono state ancora tappate. Sembra quasi assistere alla sessione estiva di mercato dove si è traccheggiato molto sull'erede di Kim finendo poi per puntare su Natan, Cajuste e Lindstrom. Prima di ogni budget, servono idee chiare e decisione. Fare un mercato di riparazione con un traghettatore come Mazzarri in panchina non è facile per nessuno. Scegliere un profilo che poi non andrebbe bene da luglio in poi è un rischio che non ci si può permettere.