Il 64' di Napoli-Braga vale più di ogni cosa per Mazzarri

Approdare agli ottavi di finale della Champions League in mezzo ad una tempesta non è semplice. Walter Mazzarri ha portato la nave in porto centrando il primo traguardo stagionale del Napoli. Tuttavia, bisogna restare con i piedi ben saldi per terra. Magnificare più del dovuto la prestazione contro il Braga può essere un esercizio deleterio che non gioverebbe a nessuno. Questo Napoli è purtroppo ancora convalescente. Esaltarsi per un 2-0 contro una squadra modesta come quella portoghese, risulterebbe la classica buccia di banana in vista delle prossime sfide.

La prestazione tutto sommato è stata discreta anche se restano ancora delle scorie da eliminare quanto prima. L'avvio di gara veemente del Braga non è stato proprio il massimo della vita. Probabilmente, dal punto di vista psicologico, questa squadra doveva superare le tre sberle consecutive subite con Real Madrid, Inter e Juventus. In più c'era il tabù Maradona da sfatare ed una qualificazione da mettere in cassaforte dimostrando, al di là del risultato, che qualche leggera miglioria in fondo c'è.

Dicevamo come non bisogna farsi in alcun modo abbagliare da Napoli-Braga, ma di contestualizzare tutto al momento attuale. Fanno sorridere, per esempio, commenti positivi su Meret e Natan quando poco invece sono stati praticamente distrutti nelle gare precedenti. Il calcio è così, un giorno sei da mandare via e un altro da blindare. Ma allora qual è il vero Napoli? La fotografia reale, il barometro che può aiutarci a capire che aria tira in casa azzurra è quanto accaduto al 64' del match di ieri.

La squadra entra in area di rigore con un bel giro palla, Anguissa dal dischetto ha tutto il tempo per mirare e calciare ma riesce nell'impresa impossibile di centrare il portiere del Braga. Sulla respinta, in maniera anche goffa, Osimhen fa un liscio degno di una nota rubrica della Gialappa. Ecco, è qui che a nostro giudizio si è visto lo stato di salute del Napoli. Una squadra che si sta ritrovando nel palleggio, nei concetti, ma che difetta in brillantezza e lucidità. Mazzarri e Pondrelli si sono presi una patata bollente. Solo chi non aveva nulla da perdere poteva accettare una situazione disastrata. Il minuto 64 di ieri vale più di ogni dato per il tecnico che avrà apprezzato il fraseggio, le idee, ma sa che non c'è lucidità e brillantezza nell'andare ad attaccare la porta. Bene, benissimo dunque il passaggio agli ottavi di Champions, ma non dite che il Napoli è guarito.

