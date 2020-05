Giuntoli story - Concas: "E' un fratello maggiore, venne a prendermi per le orecchie da un locale! Ha aiutato me e famiglia dopo la squalifica. Mi stalkerizzò per avermi a Carpi" [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli - Nel Carpi dei miracoli, Fabio Concas è stato un autentico pilastro diventando uno degli artefici delle tre promozioni dalla C alla A. La sua storia nella piccola cittadina emiliana inizia grazie a Cristiano Giuntoli a cui deve praticamente tutto. Tanti ricordi ed aneddoti davvero interessanti svelati dall'attuale centrocampista in forza al Gozzano ai nostri microfoni in esclusiva.

Che effetto ti ha fatto interfacciarti con Giuntoli (tuo ex compagno di squadra) nella trattativa per portarti a Carpi

"Quando il Carpi salì dalla C2 alla C1 gli mandai un semplice messaggio facendogli i complimenti e lui mi scrisse: "Grazie Cico". Successivamente mi chiama da un numero che non conoscevo ed all'improvviso fa: "Vieni a Carpi a giocare?". La mia risposta fu totalmente negativa perché ero a Varese in serie B e non avevo nessuna intenzione di retrocedere come categoria dopo tanta gavetta. Lui accettò senza problemi e non ci sentimmo per qualche settimana. Ero in vacanza quando mi chiama nuovamente provando a convincermi, ma fui irremovibile: "Cri, è inutile: non ci vengo!""

Poi te lo ritrovi sul campo d'allenamento a Varese

"Stavo uscendo dagli spogliatoi per allenarmi e vedo che sta lì seduto in panchina parlando con il nostro direttore sportivo. Mi fermai per chiedergli il motivo e Cristiano confermò essere lì per altre cose. Fatto sta che cinque giorno dopo quella visita 'casuale' mi ritrovai ad essere un calciatore del Carpi. Mi accompagnò personalmente lui in auto, non sapevo nemmeno dove fosse questa città. Ha avuto ragione lui perché feci la scelta migliore della mia vita"