Dries Mertens, la classifica dei 122 gol segnati con il Napoli: le scelte di CalcioNapoli24

Dries Mertens è il miglior marcatore della storia del Napoli. Chi se lo sarebbe mai aspettato, il giorno in cui venne annunciato il suo acquisto dal PSV Eindhoven? Era il 24 giugno del 2013, sembra essere ieri. Sono passati oltre 2000 giorni dal suo arrivo, dal primo gol in azzurro - 30 ottobre 2013 contro la Fiorentina. E adesso, dopo altre 121 reti messe a segno, il belga arrivato da Lovanio guarda dalla testa della classifica tutti gli altri 450 calciatori azzurri che hanno segnato almeno un gol in partite ufficiali.

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo il 122° gol segnato con la maglia azzurra

Dries Mertens, la classifica dei gol più belli segnati con la maglia del Napoli

Per celebrare il traguardo storico che lancia Mertens nella leggenda del club, abbiamo deciso di stilare una classifica dei gol più belli di Mertens. Tutti, dal primo all’ultimo. Un voto per ognuna delle segnature, da 6 a 10 (per i rigori abbiamo assegnato un canonico 5), con una classifica stilata sommando i voti assegnati - in ordine alfabetico - da Simone Guadagno, Marco Lombardi, Alessandro Marrazzo e Claudio Russo. In caso di ex-aequo, abbiamo compilato il ranking ordinando le reti in sequenza temporale. Una classifica soggettiva, certo, ma le emozioni che ha suscitato, suscita e susciterà ancora Dries Mertens sono comuni a tutti it tifosi del Napoli.

Dries Mertens, il giorno della presentazione ufficiale a Dimaro nel 2013

La classifica di CalcioNapoli24

Lazio (5° Serie A 17-18, 20 settembre 2017) - 40 punti su 40

4° Torino (17° Serie A 16-17, 18 dicembre 2016) - 39

Empoli (29° Serie A 16-17, 19 marzo 2017) - 38

2° Genoa (10° Serie A 17-18, 25 ottobre 2017) - 37

2° Empoli (11° Serie A 18-19, 2 novembre 2018) - 37

Barcellona (ottavi andata Champions League 19-20, 25 febbraio 2020) - 37

Lazio (33° Serie A 13-14, 13 aprile 2014) - 36

Frosinone (34° Serie A 18-19, 28 aprile 2019) - 36

Legia Varsavia (Girone Europa League 15-16, 10 dicembre 2015) - 35

Bologna (34° Serie A 15-16, 19 aprile 2016) - 35

1° Bologna (23° Serie A 16-17, 4 febbraio 2017) - 35

Juventus (31° Serie A 13-14, 30 marzo 2014) - 34

Benfica (girone Champions League 16-17, 28 settembre 2016) - 34

Nizza (playoff Champions League 17-18, 16 agosto 2017) - 34

2° Bologna (22° Serie A 17-18, 28 gennaio 2018) - 34

Sampdoria (38° Serie A 16-17, 28 maggio 2017) - 33

1° Genoa (10° Serie A 17-18, 25 ottobre 2017) - 33

Fiorentina (1° Serie A 19-20, 24 agosto 2019) - 33

Roma (semifinale andata Coppa Italia 13-14, 5 febbraio 2014) - 32

2° Club Bruges (Girone Europa League 15-16, 17 settembre 2015) - 32

Fiorentina (18° Serie A 16-17, 22 dicembre 2016) - 32

Benevento (23° Serie A 17-18, 4 febbraio 2018) - 32

Udinese (28° Serie A 18-19, 17 marzo 2019) - 32

Cagliari (24° Serie A 19-20, 3 febbraio 2020) - 32

Verona (19° Serie A 13-14, 12 gennaio 2014) - 31

Slovan Bratislava (Girone Europa League 14-15, 11 dicembre 2014) - 31

Verona (ottavi Coppa Italia 15-16, 16 dicembre 2015) - 31

Pescara (1° Serie 16-17, 21 agosto 2016) - 31

1° Cagliari (16° Serie A 16-17, 11 dicembre 2016) - 31

Torino (36° Serie A 16-17, 14 maggio 2017) - 31

1° Benevento (4° Serie A 17-18, 17 settembre 2017) - 31

Genoa (31° Serie A 18-19, 7 aprile 2019) - 31

Liverpool (girone Champions League 19-20, 27 novembre 2019) - 31

Udinese (22° Serie A 14-15, 8 febbraio 2015) - 30

Fiorentina (30° Serie A 14-15, 12 aprile 2015) - 30

2° Bologna (23° Serie A 16-17, 4 febbraio 2017) - 30

2°Atalanta (21° Serie A 17-18, 21 gennaio 2018) - 30

Lazio (24° Serie A 17-18, 10 febbraio 2018) - 30

Roma (27° Serie A 17-18, 3 marzo 2018) - 30

1° Empoli (11° Serie A 18-19, 2 novembre 2018) - 30

3° Empoli (11° Serie A 18-19, 2 novembre 2018) - 30

Bologna (19° Serie A 18-19, 29 dicembre 2018) - 30

Inter (16° Serie A 13-14, 15 dicembre 2013) - 29

Sampdoria (18° Serie A 13-14, 6 gennaio 2014) - 29

Verona (38° Serie A 13-14, 18 maggio 2014) - 29

Legia Varsavia (Girone Europa League 15-16, 10 dicembre 2015) - 29

Sampdoria (21° Serie A 15-16, 24 gennaio 2016) - 29

Bologna (34° Serie A 15-16, 19 aprile 2016) - 29

Benfica (girone Champions League 16-17, 6 dicembre 2016) - 29

1° Roma (27° Serie A 16-17, 4 marzo 2017) - 29

1° Cagliari (35° Serie A 16-17, 6 maggio 2017) - 29

1° Salisburgo (girone Champions League 19-20, 23 ottobre 2019) - 29

Fiorentina (10° Serie A 13-14, 30 ottobre 2013) - 28

Verona (38° Serie A 13-14, 18 maggio 2014) - 28

Sparta Praga (Girone Europa League 14-15, 18 settembre 2014) - 28

Legia Varsavia (Girone Europa League 15-16, 1 ottobre 2015) - 28

Udinese (32° Serie A 16-17, 15 aprile 2017) - 28

2° Cagliari (35° Serie A 16-17, 6 maggio 2017) - 28

1° Stella Rossa Belgrado (girone Champions League 18-19, 28 novembre 2018) - 28

Cagliari (35° Serie A 18-19, 5 maggio 2019) - 28

Inter (37° Serie A 18-19, 19 maggio 2019) - 28

Sampdoria (22° Serie A 19-20, 3 febbraio 2020) - 28

1° Club Bruges (Girone Europa League 15-16, 17 settembre 2015) - 27

2° Stella Rossa Belgrado (girone Champions League 18-19, 28 novembre 2018) - 27

1° Sampdoria (3° Serie A 19-20, 14 settembre 2019) - 27

2° Salisburgo (girone Champions League 19-20, 23 ottobre 2019) - 27

3° Bologna (23° Serie A 16-17, 4 febbraio 2017) - 26

Sampdoria (18° Serie A 13-14, 6 gennaio 2014) - 26

Palermo (10° Serie A 15-16, 28 ottobre 2015) - 26

1° Torino (17° Serie A 16-17, 18 dicembre 2016) - 26

Real Madrid (ottavi ritorno Champions League 16-17, 7 marzo 2017) - 26

Juventus (semifinale ritorno Coppa Italia 16-17, 5 aprile 2017) - 26

Atalanta (2° Serie A 17-18, 27 agosto 2017) - 26

Bologna (3° Serie A 17-18, 10 settembre 2017) - 26

Fiorentina (Finale Coppa Italia 13-14, 3 maggio 2014) - 25

Wolfsburg (Quarti ritorno Europa League 14-15, 23 aprile 2015) - 25

2° Cesena (36° Serie A 14-15, 18 maggio 2015) - 25

Bologna (34° Serie A 15-16, 19 aprile 2016) - 25

Besiktas (girone Champions League 16-17, 19 ottobre 2016) - 25

3° Torino (17° Serie A 16-17, 18 dicembre 2016) - 25

Pescara (20° Serie A 16-17, 15 gennaio 2017) - 25

2° Fiorentina (37° Serie A 16-17, 20 maggio 2017) - 25

1° Atalanta (quarti Coppa Italia 17-18, 2 gennaio 2018) - 25

Paris Saint-Germain (girone Champions League 18-19, 24 ottobre 2018) - 25

Brescia (6° Serie A 19-20, 29 settembre 2019) - 25

Sparta Praga (Girone Europa League 14-15, 18 settembre 2014) - 24

Parma (35° Serie A 14-15, 10 maggio 2015) - 24

1° Cesena (36° Serie A 14-15, 18 maggio 2015) - 24

2° Cagliari (16° Serie A 16-17, 11 dicembre 2016) - 24

3° Cagliari (16° Serie A 16-17, 11 dicembre 2016) - 24

1° Fiorentina (37° Serie A 16-17, 20 maggio 2017) - 24

Feyenoord (girone Champions League 17-18, 26 settembre 2017) - 24

Torino (36° Serie A 17-18, 6 maggio 2018) - 24

Milan (2° Serie A 18-19, 25 agosto 2018) - 24

Inter (semifinale ritorno Coppa Italia 19-20, 13 giugno 2020) - 24

Pescara (1° Serie 16-17, 21 agosto 2016) - 23

Empoli (10° Serie A 16-17, 26 ottobre 2016) - 23

Palermo (22° Serie A 16-17, 29 gennaio 2017) - 23

2° Roma (27° Serie A 16-17, 4 marzo 2017) - 23

Sassuolo (33° Serie A 16-17, 23 aprile 2017) - 23

Cagliari (26° Serie A 17-18, 26 febbraio 2018) - 23

Juventus (7° Serie A 18-19, 29 settembre 2018) - 23

Roma (10° Serie A 18-19, 28 ottobre 2018) - 23

Atalanta (33° Serie A 18-19, 22 aprile 2019) - 23

Bologna (38° Serie A 18-19, 25 maggio 2019) - 23

2° Sampdoria (3° Serie A 19-20, 14 settembre 2019) - 23

Benfica (girone Champions League 16-17, 28 settembre 2016) - 22

Sassuolo (11° Serie A 17-18, 29 ottobre 2017) - 22

Shakhtar Donetsk (girone Champions League 17-18, 21 novembre 2017) - 22

Roma (29° Serie A 18-19, 31 marzo 2019) - 22

Livorno (26° Serie A 13-14, 2 marzo 2014) - 20

Cagliari (36° Serie A 13-14, 6 maggio 2014) - 20

Parma (16° Serie A 14-15, 18 dicembre 2014) - 20

2° Torino (17° Serie A 16-17, 18 dicembre 2016) - 20

Crotone (28° Serie A 16-17, 12 marzo 2017) - 20

2° Benevento (4° Serie A 17-18, 17 settembre 2017) - 20

3° Benevento (4° Serie A 17-18, 17 settembre 2017) - 20

Cagliari (7° Serie A 17-18, 1 ottobre 2017) - 20

1° Bologna (22° Serie A 17-18, 28 gennaio 2018) - 20

Udinese (9° Serie A 18-19, 20 ottobre 2018) - 20

Liverpool (girone Champions League 19-20, 17 settembre 2019) - 20

Genk (girone Champions League 19-20, 10 dicembre 2019) - 20

