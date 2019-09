De Laurentiis tra successi e mancati silenzi: come si è rotto il rapporto con i tifosi

Un'aria pesante, non dichiarata ma percettibile. Ma nessuno sa perché. O forse sì. La città di Napoli e Aurelio De Laurentiis, un rapporto mai davvero sbocciato e che ancora fatica a decollare. Il Napoli continua a scrivere pagine di storia e ad aggiornare i suoi annuali - pur non vincendo ancora - eppure la città è perfettamente spaccata. Aureliani e anti aureliani. O l'uno, o l'altro. Non c'è via di mezzo. Chi ne promuove le azioni e i risultati piuttosto tangibili, e chi invece ne critica ferocemente la mancata vittoria dello scudetto.

Puntuale, sempre ruvida e diretta, è la replica presidenziale. L'ultimimissima è arrivata oggi dalle colonne del Corriere dello Sport:

"Purtroppo io credo che nella città di Napoli si viva di grande invidia per il nord e che esistano molti tifosi juventini, milanisti e interisti. Dovrei forse comprare il Milan per accontentarli? La mia è una provocazione perché amo Napoli più di ogni altra cosa".

La squadra migliora di anno in anno, il club cresce eppure - vuoi o non vuoi - la città resta una polveriera o quasi. Puntualmente. La domanda sorge spontanea: perché? L'escalation in questi 15 anni, al netto della gestione virtuosa e dei diversi errori, è stata incredibile. Mai una frenata o una discesa, ma solo e un'asticella che si è alzata sempre di più. Il problema è la vittoria che il tifoso vuole. Giusta, ma pretesa come non mai. E così si finisce col perdere lucidità, ragionevolezza e affezione. Perché solo così, per esempio, si spiega l'ennesimo flop abbonati malgrado un San Paolo rimodernizzato nel minimo della decenza e soprattutto prezzi stracciati.

Un tris James, Lozano e Icardi avrebbe riempito lo stadio, certo. Ma non può essere solo una follia da sceicco a riempire quel tempio sacro che traboccava già in Serie C. E follia o non follia, va detto che De Laurentiis ci ha provato per tutti profili citati. Per quelli e altri ancora. Esempio: mega offerta da 80 milioni per Nicolas Pépé con tanto di blitz a Dimaro degli agenti. Se poi il giocatore sceglie l'Arsenal - e il fascino di una Premier League che sa di altro pianeta -, poco ci può fare ADL. Idem James: se Florentino Perez ha preferito darlo valorizzato al Bayern Monaco in prestito biennale e non ha aperto per il Napoli, dove vi sarebbe arrivato da svalorizzato, non può farci molto De Laurentiis che addirittura ci ha provato anche per Romelu Lukaku.

Per non parlare di Mauro Icardi. L'argentino, a rischio collasso carriera, ha ricevuto un'offerta senza precedenti con tanto dei famigerati e intoccabili diritti d'immagine. Se quest'ultimo ha preferito l'incognita PSG e Ligue 1, rinunciando a un'offerta senza precedenti dal Vesuvio e all'idolatria di una piazza che arde dal desiderio di vincere, non c'è molto da dire. Poi sia chiaro: di errori da parte del presidente di certo non mancati. In questi anni e, probabilmente, anche in questa sessione. Ma errare humanun est, e mai come quest'anno, poco gli si può rimproverare poco se non i soliti limiti strutturali della SSC Napoli evidenziati ormai da anni.

Il presidente ha la sua mentalità, la sua rigidità e i suoi capricci. Ma anche questi sono stati la chiave del successo di questi anni. Oneri o onori, bisogna raccogliere tutto. Ha portato Carlo Ancelotti in azzurro - impensabile e delirante fino a due anni fa -, e ha trattenuto tutti i big per l'ennesima volta. Sarebbe stato facile, facilissimo, sfasciare o piazzarne almeno un paio. Dopo Andrea Agnelli, col suo strapotere economico, c'è lui. 18 tifoserie su 20 in Serie A, nonostante i difetti e la mentalità singolare, lo vorrebbero come presidente. Come quel "magari" pronunciato oggi dai milanisti, rinchiusi nell'anonimato totale ormai da anni, e suggestionati dalla frase provocatoria dell'imprenditore romano. Nel frattempo, De Laurentiis, ha realizzato un mercato da 7.5 e ha provato fino alla fine a piazzarne uno da 9.

Capitolo stadio: dopo un anno imbarazzante sul piano media tifosi - per colpa sua - questa volta ha rilanciato con prezzi incredibilmente vantaggiosi. Risposta: 10.000 tessere vendute. E allora c'è un punto di non ritorno in questa vicenda, qualcosa che probabilmente va oltre la logica calcistica. Probabilmente c'è un qualcosa di personale con De Laurentiis uomo più che con l'imprenditore.

Se avesse parlato di meno in talune occasioni, o non l'avesse fatto proprio, sarebbe stato decisamente meglio. Dichiarazioni forti, spesso gratuite e fuori luogo, mai digerite dalla tifoseria. Dalla storia dei palloni ripetuta ad oltranza e i vari concetti di elemosina, ai "vi ho presi dalla merd**", "a Napoli funziona solo il calcio", "volete vincere? Allora tifate Juve", "i napoletani vogliono vincere e poi si fanno il pezzotto", e quel mai perdonato (e forse frainteso) "sono io il vostro cavani".

Una mortificazione continua e mai tollerata, che si è trasformata in una guerra personale. Lì, probabilmente, è nata la frattura. Trascinata, peggiorata e mai guarita. Una guerra civile che rischia di inficiare anche sul campo, perché servirebbe un corpo unito, compatto, per vincere quella nazionale. E invece passano gli anni, si ricomincia per un qualsiasi motivo, e le cose non cambiano. Si va avanti così da 15 anni. Eppure, quest'anno, a differenza e più di altri, sembrerebbe averci provato davvero...

di Pasquale Edivaldo Cacciola

©RIPRODUZIONE RISERVATA