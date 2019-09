De Laurentiis: "Spogliatoi? Sono polemiche che vanno avanti da 15 anni! Io in 15 giorni avrei rifatto gli spogliatoi..." [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è intervenuto sulla questione spogliatoi del San Paolo ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non sono polemiche, ma lamentele che sto esternando da 15 anni. Da sempre facciamo la manutenzione dell'impianto o installiamo quello che ci viene richiesto: penso ai tornelli, che ci sono stati rimborsati, probabilmente solo in parte, 9 anni dopo rispetto a quando sono stati installati. In 15 giorni avrei rifatto gli spogliatoi, ma i lavori dipendono dagli Universiadi...".