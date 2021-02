Quando De Laurentiis parlò del suo rapporto con Draghi: "Mi ha espresso compiacimento per la sentenza Juve-Napoli"

Napoli - Aurelio De Laurentiis, nel corso dell'intervento a Radio Capital di un mese fa, sottolineava quanto Mario Draghi fosse compiaciuto dopo la sentenza Juve-Napoli: "Dopo la sentenza ho ricevuto telefonate di grande solidarietà. Purtroppo in Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori. Non si trattava di vincere o di perdere, ma di ribaltare in punta di diritto una decisione presa in modo sbagliato dalla FIGC. Poi abbiamo avuto tante adesioni. Mario Draghi mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale e mi ha espresso il compiacimento per la sentenza. Noi dovremmo pregare gli italiani di essere più vicini a ciò che gli appartiene. Non è pensabile che voti solo il 40% della popolazione, altrimenti non possiamo scacciare gli impostori: oggi come oggi è cambiato tutto, l’unica parola chiave è l’economia. Vorrei che Radio Capital aprisse una trasmissione sportiva, anche di pochi minuti".