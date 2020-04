CorSport - Vertonghen prima scelta in difesa, Giuntoli ha provato a prenderlo già a gennaio. Due le alternative al difensore belga

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un interesse del Napoli per Vertonghen del Tottenham: il belga si svincolerà dagli Spurs a fine stagione.

Gli azzurri avrebbero già provato a prenderlo a gennaio quando il reparto centrale era in emergenza. Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero anche altre soluzioni:

"Giuntoli guardò in Inghilterra, provando a capire se eventualmente fosse possibile anticipare l’addio di Vertonghen dal Tottenham: scelta decisa, anche mirata, per le capacità del belga di essere pure un esterno di sinistra, ma irrealizzabile. Però adesso, anzi al termine della stagione, Vertonghen sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione, non in linea con la filosofia del Napoli, ma applicabile. Il Napoli ha guardato in Francia, a Malang Sarr, ventuno anni del Nizza, senegalese come Koulibaly, però da formare: ci sono le prospettive, che però non bastano. Ma ci sarà modo per lasciarsi andare per considerare pure Robin Kock"