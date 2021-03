CorSport - Infortunio Mertens, il belga ha rassicurato tutto il Napoli con un messaggio: ci sarà contro il Crotone

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allarme per l'infortunio alla spalla di Dries Mertens è totalmente rientrato. Il belga sta bene e tornerà a disposizione subito per la gara contro il Crotone.

INFORTUNIO MERTENS: NESSUNA PREOCCUPAZIONE

Sul quotidiano si legge: "La spalla sinistra di Mertens, quella che per due volte il dottor Raffaele Canonico ha dovuto sistemare in campo ed a partita in corso, ha rifatto le bizze in Repubblica Ceca-Belgio però è stato un falso allarme: il «monello» di Lovanio ha già rassicurato, con un messaggio allenatore, compagni e dirigenti, e giovedì, al rientro, si metterà a pensare al Crotone, con gli altri".