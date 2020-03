ULTIM'ORA - Coronavirus, nuovo decreto: Conte estende la zona rossa in tutta Italia! Stop alla Serie A

Coronavirus, Conte in conferenza stampa

Coronavirus, ultim'ora: tutta Italia sarà zona rossa. Lo ha appena annunciato il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in conferenza stampa: le disposizioni valide nella zona rossa, inizialmente limitata alla Lombardia e ad alcune province del centro-nord, vengono dunque estese a tutta la penisola italiana. "I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti" ha dichiarato Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus: zona rossa in tutta Italia

Ultimissime notizie coronavirus Italia. Le misure valide nella zona rossa, dunque in tutta Italia, comprendono la chiusura di tutte le scuole fino al 3 aprile, oltre che il blocco di qualsiasi manifestazione sportiva. Spostamenti consentiti solo per motivi di lavoro.

Il Governo si è assunto anche la responsabilità di fermare la Serie A: il campionato di calcio resterà fermo e non proseguirà come si era ipotizzato fino a questo momento; accolte dunque le richieste avanzate in giornata dal CONI, che aveva esplicitamente invitato il Governo a promulgare un nuovo Decreto che stoppasse ufficialmente il campionato.

Coronavirus, conferenza stampa Conte

Coronavirus Italia. Ecco alcune delle dichiarazioni di Conte in conferenza stampa del 9 marzo 2020: "Abbiamo adottato una nuova decisione. Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, lo capisco anche io. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno essere modificate, ma tempo non ce n'è. Stiamo avendo una crescita importante di contagi e persone ricoverate e persone decedute. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora e dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti".

Al momento sono 7985 i malati di Covid in Italia, ben 1598 persone in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 724, 102 in più di ieri.