Convenzione Regione Abruzzo-SSC Napoli, l'Anac precisa: "Ad oggi nessun atto depositato. Non escludiamo possa avvenire nei prossimi giorni" [ESCLUSIVA]

Napoli - Ha fatto molto rumore il pezzo pubblicato questa mattina dai colleghi di Repubblica i quali hanno fatto luce sull'accordo tra la Regione Abruzzo ed il Napoli in merito alla convenzione per il ritiro dei partenopei in quel di Castel di Sangro dal 2021 al 2025. Sotto la lente d'ingrandimento è finito il primo articolo della Convenzione che recita: "Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta Regionale dell’Abruzzo stanzia un milione e 220mila euro annui per gli esercizi 2021-2025 al Napoli Calcio".

Convenzione SSC Napoli-Regione Abruzzo

Secondo il quotidiano, i consiglieri del Movimento 5 stelle hanno inviato gli atti all'Anac ed alla procura dell'Aquila. I motivi di questa azione sarebbero due. Il primo di natura tecnica poichè il Napoli sarebbe stato scelto senza alcun bando, nonostante si tratti di un impegno di spesa superiore ai 40mila euro. L'altro è di natura politica.

Convenzione Regione Abruzzo-SSC Napoli, gli aggiornamenti

La redazione di CalcioNapoli24 ha provveduto a contattare l'ufficio stampa di Anac, Autorità nazionale anticorruzione, che ha confermato come al momento non sia stato depositato alcun atto riguardante questa vicenda. Ad ogni modo - fanno sapere da Anac - le eventuali segnalazioni devono essere protocollate e può passare anche più di un giorno a causa dell'ingente mole di missive che pervengono all'Autorità. Insomma per ora tutto tace, ma presto si potranno avere maggiori dettagli.

