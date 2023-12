Consigliere comunale Simeone a CN24: "La verità sulla concessione 50 anni dello stadio Maradona al Napoli. Cittadinanza onoraria a ADL? Potrebbe risparmiarsi certe battute"

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24

"Affidamento per 50 dello stadio Maradona al Napoli? Al momento non confermo nulla, non ci sono elementi per farlo. Abbiamo la convenzione in atto che scade tra qualche anno, attendiamo il progetto del calcio Napoli per lo stadio Maradona. L’impianto deve restare polivalente anche per gli altri sportivi, siamo ancora all’anno zero. Al momento per il Consiglio Comunale non c’è ancora nulla.

Cittadinanza a Spalletti? De Laurentiis è stato invitato e ci ha fatto piacere. Era però la cerimonia di Spalletti che ha fatto tanto per Napoli e per il Napoli. E’ stato l’allenatore dello scudetto ed ha sempre difeso la città. Dico basta alle polemiche con De Laurentiis perché mi sono scocciato di rispondere.

Cittadinanza per De Laurentiis? Chi non la vorrebbe, in futuro si potrebbe fare. Il tema è capire e aspettare, la cittadinanza di Napoli va meritata perché è un qualcosa di serio. Il presidente la meriterebbe per quanto sta facendo per i colori azzurri, ha fatto grandi passi in avanti rispetto al passato e chi non lo riconosce è un bugiardo. Bisognerebbe solo cambiare atteggiamento, tipo sulle battute sulla napoletanità come ha fatto ieri. Nascere a Napoli ti da una marcia in più, lui dovrebbe risparmiare queste battute ed essere orgoglioso di essere presidente della SSC Napoli. I turisti in città non sono aumentati perché c’è De Laurentiis, ma perché c’è un lavoro che valorizza la nostra bellissima città.

Manfredi ora tifa Napoli? Sta facendo tanto il sindaco per città e stadio, lo sto vedendo con i miei occhi. Siamo fortunati perché ha contatti con il mondo intero e con il governo, così come con il ministro delle infrastrutture. Sta aprendo porte che non pensavo si potessero aprire. Motivazioni cittadinanza a Spalletti? Mi onoro dell’essere nell’atto deliberativo, sono stato tra i promotori così come fatto per Koulibaly e Mertens. Parliamo di persone che meritavano questo riconoscimento, in questi die anni a Napoli il mister ha fatto tanto, anche cose che magari non si conoscono. E’ una persona seria".