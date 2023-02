Compleanno Kvaratskhelia: Osimhen e squadra hanno deciso il regalo

Calcio Napoli - Oggi è il compleanno di Kvaratskhelia. Il georgiano compie infatti 22 anni e contro la Cremonese vuole farsi un doppio regalo: gol con vittoria del Napoli. L'impatto del calciatore con la realtà partenopea, ed in generale il campionato italiano, è stato straordinario. Gol e assist hanno messo Kvara in cima alle classifiche europee. Se il Napoli può contare su questo fenomeno è merito soprattutto di Giuntoli.

Compleanno Kvaratskhelia Napoli

La squadra, come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina, ha voglia di fare un regalo a Khvicha stasera. Un modo per ringraziarlo per quanto sta dando alla causa in campo e fuori. Tra i più desiderosi di fargli un dono è il gemello del gol Osimhen: