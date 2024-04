Dove giocherà Victor Osimhen la prossima stagione? Sul numero 9 del Napoli, già da diversi mesi, stanno circolando indiscrezioni che lo vogliono un giorno in Premier League ed un altro al Psg. Proprio sui francesi si legge di un tentativo di voler aggirare la clausola inserendo delle contropartite tecniche. Sarebbe divertente vedere la faccia di Aurelio De Laurentiis quando e se gli capita davvero di leggere queste notizie provenienti da ambienti vicini al club francese.

Eppure a Parigi dovrebbero sapere che le clausole rescissorie del Napoli non sono in alcun modo negoziabili. Quando Ezequiel Lavezzi andò al Psg per i 30 milioni della clausola, De Laurentiis non accettò sconti o calciatori in cambio. Stesso discorso per Edinson Cavani. Anche per il Matador si parlò all’epoca di possibili contropartite, ma il Napoli non ebbe il minimo dubbio sul fatto che i francesi dovessero pagare tutto senza sconti. Adesso con Victor Osimhen stiamo assistendo praticamente allo stesso copione. Sarebbe davvero strano se adesso De Laurentiis contraddicesse un po’ quella che è stata storicamente la sua linea sulle clausole rescissorie.

Anche quando iniziarono a circolare le prime voci di un trasferimento di Gonzalo Higuain alla Juve si parlò di tante, troppe contropartite che i bianconeri proposero proprio a De Laurentiis per ammorbidire la clausola da 90 milioni. Anche in quel caso, il presidente del Napoli non scese in alcun modo a compromessi pretendendo il pagamento dell’intero importo. Chi vuole Osimhen conosce la clausola, le modalità di pagamento e soprattutto il passato di ADL su queste argomentazioni. Chissà se il Napoli, volendo ironizzare un po’ sull’annuncio di vendita del calciatore Osimhen, avrà messo come postilla dopo la clausola una dicitura tipica “Astenersi perditempo”. Servono 120 milioni cash, tutti e subito. Tutto il resto è noia come diceva Califano.

RIPRODUZIONE RISERVATA