Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Confermo il sopralluogo del Napoli: sono interessati, individuate le eventuali date. Entro una settimana la decisione definitiva” [ESCLUSIVA]

La SSCNapoli in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo. E' la notizia del giorno, svelata da Ciro Venerato a CalcioNapoli24 poche ore fa: il presidente De Laurentiis è stato in sopralluogo allo stadio Teofilo Patini per visitare la struttura. Il ritiro estivo 2020 del Napoli, dunque, non si terrà come di consueto a Dimaro in Trentino Alto-Adige.

Castel di Sangro, il sindaco a CalcioNapoli24

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, in esclusiva ai microfoni di Calcio Napoli 24 ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la possibilità che il Napoli possa fare il ritiro estivo nella località abruzzese: "Confermo che abbiamo fatto un sopralluogo con gli esponenti del Napoli, devo dire che sono rimasti molto soddisfatti dalle strutture sportive ed alberghiere del nostro territorio. De Laurentiis ed il suo staff si sono riservati alcuni giorni per darci una risposta definitiva, credo che entro una settimana sapremo se il responso sarà positivo o meno.

Da parte nostra c'è tutta la disponibilità, ma faccio presente che oltre al Napoli ci sono arrivate anche altre richieste. Noi viviamo di turismo e vogliamo capire a stretto giro ed in modo definitivo il da farsi. Il periodo individuato sarebbe tra fine agosto ed inizio settembre per gli azzurri".