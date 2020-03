Sky - Incontro positivo tra De Laurentiis e Gattuso: rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions!

Calciomercato Napoli - Incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per discutere del momento della SSC Napoli. L'obiettivo del club azzurro resta la qualificazione in Europa. I due, ovviamente, hanno discusso anche del contratto del tecnico partenopeo e di quello di alcuni calciatori, Mertens su tutti. Ecco quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C'è stato modo anche di parlare del rinnovo di alcuni giocatori: Dries Mertens, per esempio, domenica ha avuto modo di parlare con De Laurentiis in merito al suo futuro. Il contratto dell'attaccante belga scadrà il prossimo giugno.

Il presidente del Napoli durante l'incontro ha anche rinnovato la fiducia a Gattuso. L'allenatore ha un contratto fino a giugno 2020, con opzione per l'anno seguente. Il rinnovo sarebbe automatico in caso di qualificazione in Champions League. La volontà reciproca è quella di continuare insieme. Le parti si aggiorneranno per discutere dei nuovi dettagli contrattuali, nuove cifre e nuove scadenze".