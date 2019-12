Venerato a CN24: "Gattuso ha chiesto un regista a De Laurentiis! Ecco i dettagli del suo contratto a Napoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di CN24. Ecco quanto dichiarato:

"Rino Gattuso guadagnerà 1.5 miloni lordi per i prossimi 6 mesi. Presente opzione per i successivi 12 mesi legata al quarto posto, ma l'opzione è legata anche al feeling che si instaurerà con De Laurentiis e lo spogliatoio. In tal caso sono pronti 3 milioni lordi per i successivi 12 mesi".