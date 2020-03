Calcio&Finanza - I ricavi della SSC Napoli valgono il 93% di quelli totali della FilmAuro: tutte le cifre della holding di De Laurentiis

Ultime calcio Napoli - Sale il fatturato del Napoli e sale anche quello consolidato della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, come racconta Calcio&Finanza in un ampio focus, del quale vi proponiamo uno stralcio.

“La holding ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 30,2 milioni. Numeri strettamente legati all’andamento del Napoli.

Il valore della produzione ammonta a 321,2 milioni, in aumento del 33% rispetto al 2017. Una crescita dovuta all’aumento dei ricavi del Napoli, il cui fatturato nel 2018/19 è salito a 299,6 milioni.

I ricavi del Napoli valgono il 93% dei ricavi consolidati della FilmAuro, in aumento rispetto all’87% del 2018. Per la prima volta è presente il Bari, che ha avuto ricavi per circa 4,3 milioni.

In calo le entrate dalla produzione e distribuzione di prodotti cinematografici, che hanno fatto registrare un -40% circa”