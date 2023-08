Visite mediche Cajuste-Napoli, lo svedese è arrivato a Villa Stuart! | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli, il neo acquisto svedese Jens Cajuste è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito alle 13.35 circa.

Visite mediche Cajuste-Napoli, cifre e dettagli trasferimento

Cajuste-Napoli, ultimi aggiornamenti dall'esperto Ciro Venerato al sito TGR Rai.

Tutto definito con cajuste anche le ultime formalità relative ai pagamenti rateali. Stando a quanto appreso sarebbero 3 le rate per il relativo ammortamento. 10 milioni al Reims. I francesi avrebbero chiesto e non ottenuto una percentuale minima sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni allo svedese. Da 1.2 con bonus e stipendio indicizzato ( scatto annuale se rispetta determinati parametri di rendimento). Zielinski pronto a traslocare in Arabia. Adl sta limando ultimi dettagli con l' al ahli. Ma il più è fatto.