Allenamento Napoli in Turchia 10 dicembre: tre azzurri assenti! Spalletti martella la squadra sulla fase offensiva | VIDEO CN24

Luciano Spalletti che Allenamento mattutino al primo campo del Regnum Carya, per la squadra diche CalcioNapoli24 ha potuto seguire dalla tribunetta, raccontando la prima metà della seduta alla vigilia della sfida col Crystal Palace.

Prima di iniziare l'allenamento, Luciano Spalletti ha tenuto a rapporto la squadra sulle esercitazioni da fare. Tutto il gruppo si è stretto in cerchio intorno all'allenatore per ascoltare il suo discorso. Successivamente c'è stato un lungo e fitto colloquio fra Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo, raggiunti poi anche da Santoro e Domenichini.

Subito dopo, gli azzurri iniziano la seduta con una fase di attivazione. Poi, riproposta l’esercitazione offensiva cercando di scambiare ad un tocco in area di rigore con triangolazioni e una manovra rapida e dinamica. Con Spalletti che non ha risparmiato nessuno, quando l’esecuzione non lo convinceva. Nel finale, partitella a tutto campo.

Non hanno partecipato all'allenamento Salvatore Sirigu, Diego Demme e Amir Rrahmani