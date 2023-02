937 minuti possono bastare per convincere il Napoli?

Calcio Napoli - 937' possono bastare per convincere il Napoli? Tanguy Ndombélé è stato certamente uno delle clamorose opportunità di calciomercato che Cristiano Giuntoli ha colto al volo questa estate. L'arrivo a Villa Stuart tra i tifosi festanti è un'immagine che probabilmente Tanguy, a prescindere se il Napoli deciderà di esercitare l'opzione di riscatto dal Tottenham, porterà certamente nel suo cuore specialmente se poi dovesse arrivare lo scudetto. Al di là del discorso sentimentale, va detto con grande onestà che finora il francese non ha inciso come si sperava. Vero, nel suo ruolo giocano dei marziani come Anguissa e Lobotka ma l'ex Tottenham non ha convinto del tutto quando è stato chiamato in causa.

Quando è arrivato a Napoli aveva palesemente qualche chilo di troppo. Una zavorra che gli ha pregiudicato nell'immediatezza di essere una pedina utile per dare respiro ai cosiddetti titolari dei 60 minuti. Luciano Spalletti ed il suo staff hanno praticamente dovuto ricostruire questo calciatore sotto l'aspetto fisico e tecnico. La convinzione di tutti è che Ndombéle abbia un motore di una Ferrari piuttosto che una Lamborghini ma tenuta per troppo tempo ferma in garage. Entrare poi in una squadra che, soprattutto a centrocampo, sta facendo vedere dei contenuti di ritmo, qualità e giocate impressionanti, se non giri a dovere le gambe rischi di essere deleterio.

Il Napoli riscatterà Ndombélé? Più che una questione di soldi, il Tottenham non può chiedere la luna ma ha tutto l'interesse di dare via un calciatore fuori dal progetto tecnico, bisognerà vedere se Spalletti crede fino in fondo sul ragazzo. Anche Anguissa veniva dall'Inghilterra lo scorso anno ma in pochi minuti si prese il centrocampo contro la Juventus diventando praticamente un pilastro inamovibile. Tanguy non ha dimostrato tutto l'enorme bagaglio tecnico che possiede e non può aver smarrito. L'auspicio è che Ndombélè, dopo un periodo di transizione, possa essere riscattato a cifre ragionevoli per poi riaverlo a pieno regime nel Napoli 2023-24. Le chiacchiere però se le porta via il vento, il riscatto bisogna guadagnarselo sul campo ed in ogni allenamento. Ndombélè in 4 mesi si gioca il suo futuro.

