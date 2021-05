Ziliani: "Cuadrado, il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore"

Ultime calcio - Paolo Ziliani su Juventus-Inter:

"Cuadrado, il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (Perisic). Se la cosa vi fa più schifo del solito, diciamolo in coro alla ?FIGC ? e all’?AIA?: ebbene sì, ci fate schifo. Cari tifosi del Napoli, e perchè no anche del Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perchè abbiamo capito tutti quel che sta succedendo. E ricordate: questa è la Serie A col verme, l’importante è la salute".