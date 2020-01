Terminate le visite mediche in quel di Roma per Stanislav Lobotka in arrivo dal Celta Vigo. Il centrocampista slovacco è uscito sorridente dalla clinica Villa Stuart e si è lasciato andare all'affetto dei pochi tifosi presenti con cui ha scattato alcune foto. Manca solo la firma, e lo slovacco diventerà un nuovo giocatore del Napoli.

In allegato le foto di Gino Mancini per CalcioNapoli24