VIDEO | Come si pronuncia Kvaratskhelia? I napoletani alle prese con il nome georgiano

Come si pronuncia Kvaratskhelia? Moltissimi se lo stanno chiedendo adesso che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'acquisto del talento georgiano classe 2001 Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore si unirà alla squadra in estate e il Napoli punta forte su di lui. Il suo nome, però, sta creando non pochi problemi a tifosi ed addetti ai lavori: quel "Kvaratskhelia" sembra impronunciabile.

Per fortuna, il giocatore georgiano ha un soprannome molto semplice: si fa chiamare Zizì, che sicuramente diventerà il suo soprannome anche a Napoli.

Kvaratskhelia

Come si pronuncia il nome Kvaratskhelia?

Ma come si pronuncia il suo nome? La pronuncia corretta di Kvaratskhelia è "Cuarascelia". Guardate il video in allegato per scoprire come se la cavano i tifosi del Napoli intervistati in strada da Canale 8, chiamati a leggere il nome del nuovo acquisto SSC Napoli.