Verona-Napoli, possibile spezzone per Ghoulam 7 mesi dopo! Le ultime di formazione

Ultime Calcio Napoli - Verona-Napoli, si avvicina il riesordio degli azzurri in campionato. Passata la sbornia della Coppa Italia, la squadra di Gennaro Gattuso ora è chiamata a un tour de force per una difficile e pazza rimonta Champions.

Verona-Napoli, tocca a Ghoulam?

Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per l'occasione il mister ritroverà due 'rinforzi'. Il primo è David Ospina che tornerà a difendere i pali partenopei, l'altro è Kostas Manolas di rientro dall'infortunio è pronto ad affiancare Kalidou Koulibaly. In mezzo al campo, con Diego Demme e Piotr Zielinski diffidati, le forze vanno gestite e Allan ed Elmas potrebbero rappresentare delle idee nelle rotazioni.

In attacco scalpita Arkadiusz Milik dato il fastidio muscolare di Dries Mertens. Anche Faouzi Ghoulam - evidenzia il quotidiano - potrebbe strappare almeno uno spezzone di partita che gli manca dal 6 ottobre scorso. Attenzione al cartellino anche in attacco: sia Mertens che Milik, infatti, sono diffidati.