UFFICIALE - Venezia-Napoli, da martedì 1 febbraio parte la prevendita per il settore ospiti

Napoli Calcio - Aperta la prevendita per il match di domenica 06 febbraio alle ore 15 tra Venezia e Napoli. Sono ad oggi 2068 i biglietti venduti per il Penzo, con sicuramente il nome dell'avversario che suscita grande appeal. Di seguito tutte le indicazioni relative alla vendita dei ticket.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 Gennaio sarà attiva la prevendita per la partita Venezia FC - SSC Napoli che si disputerà domenica 6 Febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Biglietti Venezia-Napoli: prezzi e dettagli

La prevendita prevede tre fasi:

FASE 1:

Dalle ore 10:00 di giovedì 27 Gennaio e fino alle 14:30 di venerdì 28 Gennaio sarà attiva la vendita riservata agli ex-abbonati SS 2019-2020 che potranno acquistare un titolo a tariffa agevolata esclusivamente in questa finestra temporale.

FASE 2:

A partire dalle ore 16:00 di venerdì 28 Gennaio sarà attiva la vendita libera presso i punti vendita fisici Venezia FC Store di Mestre (M9), i punti vendita Vela ed i punti vendita Ticketone esclusivamente nella regione Veneto.

FASE 3:

Dalle ore 10:00 di martedì 1 Febbraio la vendita libera si estenderà anche alla rete web di Ticketone. Dal medesimo orario andranno in vendita i titoli di accesso per il settore ospiti, per il cui acquisto è necessaria la TDT del SSC Napoli.

Di seguito il prezzo dei biglietti:

TRIBUNA:

VIP NERA € 130,00, ex abbonati e over 65 € 95,00, Ridotto ragazzo € 85,00, Ridotto Bambino € 35,00

CENTRALE VERDE/ARANCIONE € 85,00, ex abbonati e over 65 € 70,00, Ridotto ragazzo € 60,00, Ridotto Bambino € 25,00

TRIBUNA BIANCA € 70,00, ex abbonati e over 65 € 55,00, Ridotto ragazzo € 50,00, Ridotto Bambino € 25,00

PITCH VIEW:

Prezzo unico a € 250,00

DISTINTI “VALERIA SOLESIN”:

GOLD € 60,00, ex abbonati e over 65 € 50,00, Ridotto ragazzo € 45,00, Ridotto Bambino € 20,00

CENTRALI € 55,00, ex abbonati e over 65 € 45,00, Ridotto ragazzo € 40,00, Ridotto Bambino € 20,00

LATERALI € 45,00, ex abbonati e over 65 € 35,00, Ridotto ragazzo € 35,00, Ridotto Bambino € 20,00

CURVA SUD “MICHAEL GROPPELLO”:

Curva Sud, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA NORD LOCAL:

Curva Nord Local, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA OSPITI:

Curva Ospiti, € 30,00 (il ticket comprende esclusivamente il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l'accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10:00 di martedì 1 Febbraio 2022 e fino alle ore 19:00 di sabato 5 Febbraio 2022.

*Ridotto Ragazzo: 13 -18 anni (Tariffa riservata ai nati tra l'1/1/2004 e il 31/12/2009)

*Ridotto Bambino: 4-12 anni (Tariffa riservata ai nati tra il 1/1/2010 e il 31/12/2018)

I tifosi in possesso di Voucher (rimborso rateo non goduto stagione 2019/20) potranno continuare ad utilizzarlo (fino ad esaurimento del credito residuo) indicandolo al venditore prima dell'acquisto. In caso di transazione effettuata online al momento del pagamento si potrà inserire il codice che darà diritto ad utilizzare il credito residuo.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito: sport.ticketone.it con modalità print@home, o nei seguenti punti vendita:

VENEZIA

- Tronchetto, agenzia Venezia Unica, dalle 8:30 alle 14:20

- Piazzale Roma, postazione IAT (fronte Calatrava), dalle 8:30 alle 18:30

- Stazione Scalzi, biglietteria linea 2, dalle 8:30 alle 18:30

- Stazione Santa Lucia, postazione IAT, di fronte binario 2, dalle 10:00 alle 16:20

- Rialto, biglietteria approdo Actv linea 2, dalle 8:30 alle 18:30

- Piazza San Marco 71/f (sotto il Museo Correr), postazione IAT, dalle 9:00 alle 18:30

- Lido Santa Maria Elisabetta, biglietteria approdo Actv, dalle 8:30 alle 18:30

MESTRE

- Store M9, via Pascoli 11 Mestre, da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

- Via Lazzari 32 (Piazzale Cialdini), agenzia Venezia Unica, dalle 8:30 alle 18:30

DOLO

- Agenzia Venezia Unica in via Matteotti 15h, dalle 11:00 alle 16:30 (domenica chiuso)

SOTTOMARINA

- Agenzia Venezia Unica in viale Europa 2/c, dalle 8:30 alle 18:30

Nel rispetto delle normative COVID in vigore, si ricorda che l'accesso allo stadio sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di SUPER GREEN PASS (green pass rafforzato). In assenza della certificazione richiesta il tifoso non potrà accedere allo stadio e il biglietto non verrà rimborsato.Il tifoso al gate dovrà esibire un documento in corso di validità, il biglietto nominativo ed avere con sé una mascherina FFP2 che dovrà indossare per tutta la permanenza all'interno dello stadio, ai sensi del DL festività del 24/12/2021.Si sottolinea l'obbligo per il tifoso di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.Si invitano pertanto i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

Le casse apriranno alle ore 13:00 del giorno del match.