Venezia-Empoli 1-1: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Finisce 1-1 la gara tra il Venezia e l'Empoli che si è disputata oggi alle ore 15.00. I padroni di casa, dopo esser passati in svantaggio nel primo tempo grazie al gol di uno scatenato Zurkowski, nella ripresa hanno dominato in lungo e in largo riuscendo ad agguantare il pareggio grazie al timbro di Okereke. Subito decisivo il nuovo arrivato Nani, autore di un assist al bacio.

Venezia-Empoli 1-1, il tabellino

Venezia (4-3-2-1): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro (72' Luis Nani); Crnigoj, Tessman (35' Vacca), Cuisance; Aramu (80' Busio), Kiyine (35' Okereke); Henry. Allenatore: Paolo Zanetti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Tonelli, Fiamozzi; Zurkowski (72' Asllani), Ricci, Bandinelli (84' Stulac); Bajrami (84' Cutrone); Henderson, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Marcatori: 26' Zurkowski (E), 73' Okereke (V)